Ворог планує заселити у тимчасово окупований Маріуполь 300 тис. росіян
За даними українського підпілля, ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, який має на меті збільшити його населення на 300 тисяч осіб шляхом міграції з Російської Федерації
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що окупаційна адміністрація планує втілити свої демографічні зміни до 2035 року. Для цього вона використовує програму пільгових іпотек для громадян РФ, які хочуть переїхати на територію тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області.
За словами представників ЦНС, на цю територію також завозяться заробітчани та держслужбовці з депресивних регіонів РФ.
Водночас місцеве населення позбавляється своїх прав та примусово депортується до Росії.
Центр спротиву називає це геноцидом української нації й закликає міжнародну спільноту звернути увагу на цю проблему.
- 18 серпня стало відомо, що у районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни відступають і будують першу серйозну лінію оборони.
- 19 серпня у тимчасово окупованому Маріуполі стався конфлікт між росіянами та кадирівцями.
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