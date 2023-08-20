Ворог планує заселити у тимчасово окупований Маріуполь 300 тис. росіян

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що окупаційна адміністрація планує втілити свої демографічні зміни до 2035 року. Для цього вона використовує програму пільгових іпотек для громадян РФ, які хочуть переїхати на територію тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області.

За словами представників ЦНС, на цю територію також завозяться заробітчани та держслужбовці з депресивних регіонів РФ.

Водночас місцеве населення позбавляється своїх прав та примусово депортується до Росії.

Центр спротиву називає це геноцидом української нації й закликає міжнародну спільноту звернути увагу на цю проблему.