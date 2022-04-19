Жоден гумкоридор не працюватиме в Україні 19 квітня: окупанти ведуть активні обстріли Донбасу та відмовились надати "зелене світло" в інших регіонах, - Верещук
19 квітня не відкривають гуманітарні коридори для евакуації, оскільки росіяни обстрілюють Донбас і не дають вивезти мирних мешканців із Марікуполя в напрямку Бердянська
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі", - зазначила вона.
Росіяни не дають коридор для виходу цивільних людей у напрямку Бердянська. Також тривають складні переговори про відкриття гумкоридорів на Херсонщині та Харківщині.
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