"Жоден убивця не сховається": Зеленський пообіцяв встановити і покарати кожного причетного до обстрілів міст України

Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері 19 серпня, передає Еспресо.TV.

"Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності - у той чи інший спосіб - їх усіх. Жоден убивця не сховається", - сказав Зеленський.

Президент також пообіцяв жителям українських міст, по яких стріляють росіяни, відновити все, що намагаються зруйнувати загарбники.

"Обов'язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 серпня внаслідок обстрілів Росією Нікопольського району Дніпропетровщини постраждали четверо людей.

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