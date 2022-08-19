"Жоден убивця не сховається": Зеленський пообіцяв встановити і покарати кожного причетного до обстрілів міст України
Президент Володимир Зеленський заявив, що жоден причетний до обстрілів українських міст окупант не уникне відповідальності за ці злочини
Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері 19 серпня, передає Еспресо.TV.
"Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності - у той чи інший спосіб - їх усіх. Жоден убивця не сховається", - сказав Зеленський.
Президент також пообіцяв жителям українських міст, по яких стріляють росіяни, відновити все, що намагаються зруйнувати загарбники.
"Обов'язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, 19 серпня внаслідок обстрілів Росією Нікопольського району Дніпропетровщини постраждали четверо людей.
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