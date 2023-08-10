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Жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів через війну в Україні, - Данілов

10 серпня, 2023 четвер
08:09
Суспільство Олексій Данілов

На сьогодні жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів. Наразі складно зрозуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях України

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю УП.

"Жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів. Це відповідальна річ, внесення саме тих чи інших осіб. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі", - наголосив Данілов.

За його словами, минулого року йшлося про 86 людей, які відповідали одному з чотирьох критеріїв олігарха. Однак, наразі цей список зменшився. Він зауважив, що "у нас на слуху саме 2-3-4-5 прізвища, а насправді все набагато було складніше".

"Ми маємо з вами зрозуміти, що ми з вами знаходимося у стані війни. Коли мова йде про ті чи інші активи, то у нас має бути абсолютно вірогідна інформація. Сьогодні дуже складно під час війни зрозуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях", - сказав секретар.

Данілов наголосив, що наразі треба говорити про те, як олігархи поводилися після 24 лютого. 

"Є люди, про яких ви говорили, які жодного дня не покидали територію нашої країни, які допомагають. А є люди, які "у нас є літак" і відразу майнули після зустрічі з президентом, яка була 23 лютого", - додав він.

Натомість секретар РНБО відмовився називати прізвища людей, які, за його словами, не покидали територію України жодного дня після повномасштабного вторгнення.

  • Нагадаємо, що ще у травні 2022 року Рада національної безпеки і оборони проголосувала за положення про реєстр олігархів.
Україна
політика
олігархи
Війна з Росією
Олексій Данілов
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