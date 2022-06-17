РНБО затвердила положення щодо реєстру олігархів

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю liga.net.

За його словами, указ президента з'явиться найближчим часом. Він зазначив також, що реєстр "буде обов'язково".

"Інша справа – хто в ньому буде, в який спосіб це буде відбуватись і чи є в нас сьогодні час приділяти цьому питання максимальну увагу. Але ми маємо діяти по закону", – додав він.

Данілов вважає, що говорити про вплив війни на олігархів можна після завершення вторгнення.

"Ті люди, яких можна вважати олігархами, по-різному себе поводять. Хтось залишився у країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що ознакам "очевидного олігарха" згідно з законом про деолігархізацію відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

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