До реєстру олігархів можуть потрапити до п’яти депутатів Ради, – Корнієнко
В разі ухвалення президентського законопроєкту №5599, до Реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів
Про це заявив голова партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Українським новинам".
“Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду”, - сказав він.
Також Корнієнко висловив припущення, що у нардепів зі “Слуги народу” “немає перспектив” потрапити до Реєстру олігархів.
“Восени ми, в будь-якому випадку, його приймемо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму стосунків між бізнесом, політикою і суспільством”, - припустив Корнієнко.
Він також розповів, що народні депутати подали 1230 поправок до другого читання проєкту закону, але зауважив, що не вважає доцільним “концептуально” змінювати текст документу.
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