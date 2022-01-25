Малюська назвав Ахметова і Коломойського "очевидними" олігархами

Про це він сказав у інтерв'ю Forbes.

Він відповів на питання "Кого ви вважаєте очевидним олігархом?"

"Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок - Рінат Ахметов. Є всі критерії – медіа, бізнес, активи, партнери у Раді. Схожа історія із Коломойським. Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали", - зазначив міністр.

Малюська додав, що мета закону, щоб "олігархи стали порядними, прозорими бізнесменами, а не людьми, які крутять державою, як хочуть".

Він спрогнозував, що майбутній статус олігарха багато хто буде оскаржувати.

"За імплементацією закону стежитимуть медіа та суспільство. 99% рішень буде оскаржено у Верховному суді. Важливо мати незаперечну доказову основу. Рішення не повинні викликати багато суперечок та дискусій", - сказав міністр.

Він прокоментував можливе потрапляння до реєстру власника УП та НВ Томаша Фіали.

"Фіала для мене - людина-загадка. В очах громадськості він не олігарх, а за критеріями закону я його не відстежував", - підсумував Малюська.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у травні 2022 року у реєстрі олігархів з'являться перші імена.

Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами щодо людей з реєстру олігархів.