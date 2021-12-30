Імена перших олігархів з'являться в реєстрі з травня 2022 року, - РНБО

Про це Данілов сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Крайнє питання, яке розглядалося на сьогоднішньому засіданні РНБО, - про реалізацію дорожньої карти закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті", те, що в народі має назву "закон про олігархів", - повідомив Данілов.



Секретар РНБО підкреслив, що цей закон повинен запрацювати до кінця травня 2022 року.

"І якщо далі буде продовжена вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені згідно з нашим законодавством", - зазначив Данілов.



Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.

1 грудня Андрій Єрмак заявив, що називати когось олігархом можна буде після появи реєстру, який сформують за пів року.

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