Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, - Єрмак

Про це він розповів в інтерв`ю РБК-Україна.



"...Неправильно сьогодні називати когось олігархом. Тому що після того, як закон підписаний, шість місяців йде копітка робота спільно з міжнародними партнерами з вивчення інформації та використання даного формулювання...", - сказав Андрій Єрмак.



Він додав, що назвати когось олігархом можна буде тільки за шість місяців, коли реєстр буде сформований.

На початку листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

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