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Зеленський доручив узгодити з міжнародними партнерами питання обмежень для людей зі списку олігархів, - Малюська

12 січня, 2022 середа
22:47
Суспільство Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами щодо людей з реєстру олігархів

Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає LB.ua.

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", - сказав Малюська.

Міністр додав, що статус олігарха "автоматично призведе" до проблем з веденням бізнесу за кордоном.

  • Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.
  • Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.
  • 1 грудня Андрій Єрмак заявив, що називати когось олігархом можна буде після появи реєстру, який сформують за пів року.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у травні 2022 року у реєстрі олігархів з'являться перші імена.

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олігархи
Володимир Зеленський
обмеження
Денис Малюська
партнери
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