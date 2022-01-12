Зеленський доручив узгодити з міжнародними партнерами питання обмежень для людей зі списку олігархів, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами щодо людей з реєстру олігархів
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає LB.ua.
"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", - сказав Малюська.
Міністр додав, що статус олігарха "автоматично призведе" до проблем з веденням бізнесу за кордоном.
- Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.
- Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.
- 1 грудня Андрій Єрмак заявив, що називати когось олігархом можна буде після появи реєстру, який сформують за пів року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у травні 2022 року у реєстрі олігархів з'являться перші імена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе