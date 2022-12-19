Про це йдеться в офіційному коментарі ДСНС.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій України висловлює щирий жаль у зв’язку з нещасним випадком, який мав місце в Головній комендатурі поліції Польщі 14 грудня 2022 року і завдав шкоди здоров’ю Головного коменданта поліції Ярослава Шимчика", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що високо цінують підтримку та допомогу, яку польська поліція надає Україні та її громадянам, які нині знайшли в Польщі тимчасовий прихисток від російського агресора. Вони наголосили, що польська поліція під керівництвом Шимчика демонструє свої високі професіоналізм і людяність.

Також у заяві ДСНС повторили, що символічний подарунок було передано виключно з добрих намірів і глибокої вдячності головному коменданту польської поліції. Цей подарунок пов'язаний з опором українського народу російському агресору.

"Переконані, жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути", - наголосили в ДСНС.

У службі зазначили, що після вивчення обставин і причин нещасного випадку будуть зроблені належні безпекові висновки. Також висловили сподівання, що подія не матиме негативного впливу на на рівень співпраці між органами правопорядку України та Польщі. Натомість у ДСНС сподіваються, що це призведе до посилення співпраці, зокрема з метою наближення перемоги над Росією та встановлення миру в Україні відповідно до норм міжнародного права.

"Бажаємо Головному коменданту поліції Польщі Ярославу Шимчику якнайшвидшого одужання", - написали в ДСНС.

14 грудня біля кабінету коменданта польської поліції вибухнув подарунок, отриманий в ході робочого візиту в Україну 11-12 грудня.