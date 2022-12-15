Про це повідомило МВС Польщі.

Зазначається, що вибух пролунав о 7:50 в приміщенні, що знаходиться поруч з кабінетом начальника поліції.

За словами МВС, вибухнув один з подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, під час якого він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС.

Внаслідок вибуху комендант отримав незначні тілесні ушкодження і з учорашнього дня перебуває в лікарні на обстеженні. Також легкі поранення отримав співробітник нацполіції.

МВС звернулось до української сторони з проханням надати пояснення цьому інциденту, наразі справа надійшла до прокуратури та відповідних служб.

У середу, 30 листопада, у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.

Станом на 5 грудня було зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам, у тому числі три - за останню добу.

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