Очі тварин у конвертах: зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах
Зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам, у тому числі три - за останню добу
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.
"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії. Загалом уже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - написав він.
Ніколенко підкреслив, що це не лякає українських дипломатів, які продовжують працювати на перемогу.
- Конверти з очима тварин почали надсилати до дипустанов минулого тижня.
- 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови.
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