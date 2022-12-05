Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії. Загалом уже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - написав він.

Ніколенко підкреслив, що це не лякає українських дипломатів, які продовжують працювати на перемогу.

Конверти з очима тварин почали надсилати до дипустанов минулого тижня.

30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови.