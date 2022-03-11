Журналіст "Радіо Свобода" отримав контузію під Києвом

Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

Ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня у Баришівці. Внаслідок нападу є ще постраждалі. Загиблих немає.

Домедичну допомогу журналісту надали військові медики і лікарі Баришівки. Зараз він перебуває у задовільному стані.

Керівництво української служби РС перебуває на зв’язку із Кушніром, який працює фронтовим кореспондентом у містах навколо Києва.

"Це ж треба знати Мар’яна. Він уже втік з лікарні. У Баришівці йому надали допомогу, поставили крапельницю. Він був при виконанні професійних обов’язків", - зазначила керівниця київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

Зараз Кушнір активно висвітлює події, пов’язані з масштабним вторгненням РФ в Україну, зокрема на Київщині.

"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із Мар’яном Кушніром, який відважно виконує професійний обов’язок, висвітлюючи війну Росії проти України. Саме завдяки репортажам воєнних репортерів увесь світ знає правду про людиноненависницьку російську окупацію. НСЖУ фіксує воєнні злочини проти працівників ЗМІ та інформує про інциденти Європейську та Міжнародні федерації журналістів", - наголосив Томіленко.