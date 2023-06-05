Про затримання 39-річного мешканця столиці повідомила пресслужба Нацполіції.

Відомо, що його жертвами стали двоє 15-річних хлопців.

"У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та призначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду", – розповіли правоохоронці.

"Разом із тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі інтернет", - додали в поліції.

Зловмиснику оголосили про підозру за трьома статтями, йому "світить" до 8 років тюрми.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що затриманий – журналіст видання Vesti.ua. Поліція цю інформацію не підтвердила.

"Ми не можемо розголошувати особисті дані як потерпілих, так і сторони, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, поки триває досудове розслідування", – сказала речниця Юлія Гірдвіліс.

Водночас затримання свого співробітника підтвердила редакція "Вестей". Там заявили, що негайно звільнили журналіста, щойно стало відомо про оголошену йому підозру.

"Ініціатором розірвання трудових відносин виступила редакція, оскільки дії колишнього співробітника, які інкримінуються йому правоохоронними органами, є категорично неприйнятними для подальшого трудового співробітництва", - зазначили у редакції.

"Редакція Vesti.ua не здійснює контроль за особистим життям своїх співробітників, тому оприлюднені факти стали шоком для всіх працівників та керівництва редакції. Ми закликаємо не ототожнювати поведінку одного співробітника з колективом Vesti.ua. Поведінка одного співробітника не відображає цінностей і моральних принципів, якими керується наша редакція", - додали там.

У Vesti.ua зазначили, що підтримують об'єктивне розслідування і сприятимуть слідству.