Журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що храми УПЦ МП у Києві збудовані незаконно

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Декілька років тому незалежна українська агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" опублікувала проєкт "Золото церкви", у якому досліджувалось питання незаконно збудованих храмів не тільки УПЦ МП, а й загалом. А зараз, враховуючи всі ті події, які відбуваються з московським патріархатом під час війни, ми вирішили зайнятися цією темою знову. Все почалося, коли на початку квітня кияни подали петицію щодо скасування права російської церкви перебувати на київських землях. Нещодавно мер Києва Віталій Кличко відповів на цю петицію і сказав, що столична влада вживає всіх можливих заходів щодо припинення договорів з церквами, які не дотримуються відповідних умов. Ми вирішили перевірити певний список церков і з'ясували те, що у жодного з цих храмів Московського патріархату немає права власності на земельну ділянку, тобто вони збудовані незаконно", - зауважила журналістка "Слідство.Інфо".



Яна Корнійчук додала, що мова йде про десятки храмів УПЦ МП у Києві.

18 травня мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію киян про позбавлення УПЦ МП прав на користування землею в столиці











