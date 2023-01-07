"Зібрали опівночі слухати промову Путіна": Важко поранений у Макіївці розповів, як там загинули мобілізовані зі Саратова

Відео поширив журналіст з Донецька Денис Казанський, що нині живе та працює у Києві.

"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через який усі наші хлопці загинули", - заявив мобілізований росіянин.

Мобілізований із Самари зізнався, що російські окупанти не бажали слухати звернення Путіна у новорічну ніч, проте не могли зігнорувати наказ офіцерів.

В ніч на 1 січня 2023 року українська артилерія вразила перетворене росіянами на казарму ПТУ №19 в тимчасово непідконтрольному місті Макіївка Донецької області.

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