"Зібрали опівночі слухати промову Путіна": Важко поранений у Макіївці розповів, як там загинули мобілізовані зі Саратова
Мобілізований російський військовий зі Саратова розповів, як отримав поранення у новорічну ніч, внаслідок вдалого удару ЗСУ по окупантах у Макіївці
Відео поширив журналіст з Донецька Денис Казанський, що нині живе та працює у Києві.
"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через який усі наші хлопці загинули", - заявив мобілізований росіянин.
Мобілізований із Самари зізнався, що російські окупанти не бажали слухати звернення Путіна у новорічну ніч, проте не могли зігнорувати наказ офіцерів.
- В ніч на 1 січня 2023 року українська артилерія вразила перетворене росіянами на казарму ПТУ №19 в тимчасово непідконтрольному місті Макіївка Донецької області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе