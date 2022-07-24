Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" на товариську гру проти "Челсі" на виставковому турнірі у Орландо (США). Українець відіграв весь перший тайм на позиції лівого захисника та допоміг своїй новій команді перемогти з рахунком 4:0.

Зінченко дебютував за "Арсенал" за два дні після оголошення про його перехід з "Манчестер Сіті" за 32 млн фунтів (37,5 млн євро).

У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

22 липня "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка.

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