Зінченко успішно дебютував за "Арсенал" у матчі проти "Челсі"
Український футболіст Олександр Зінченко зіграв перший матч за англійський "Арсенал" у товариському матчі проти іншого лондонського клубу - "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" на товариську гру проти "Челсі" на виставковому турнірі у Орландо (США). Українець відіграв весь перший тайм на позиції лівого захисника та допоміг своїй новій команді перемогти з рахунком 4:0.
Зінченко дебютував за "Арсенал" за два дні після оголошення про його перехід з "Манчестер Сіті" за 32 млн фунтів (37,5 млн євро).
У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
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