Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

Олександр Зінченко уже приєднався до лондонців на передсезонному тренувальному таборі в Орландо. Номер, під яким гратиме українець у Лондоні, буде оголошено згодом.

"Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і продовжував стежити за ним після мого перебування в "Ман Сіті". Зінченко — висококласний гравець, який надасть нам варіанти та універсальність. Йдеться не лише про позиції, на яких він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті. Зінченко — людина з чудовими людськими якостями та характером, і я радий, що всі доклали величезних зусиль, щоб привести його в клуб", - прокоментував трансфер головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка за 30 млн фунтів (35 млн євро). Українець підписав контракт на 4 роки.

У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" був розрахований до літа 2024 року.

"Арсенал" у минулому сезоні фінішував у АПЛ п'ятим.

16 липня стало відомо, що "Манчестер Сіті" погодився продати Олександра Зінченка "Арсеналу".

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