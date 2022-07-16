Зінченко переходить з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" за 35 млн євро, - ЗМІ
"Манчестер Сіті" погодився продати українського футболіста Олександра Зінченка іншому англійському клубу - "Арсеналу"
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, "Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка. Лондонці заплатять за українського гравці 30 млн фунтів (35 млн євро). Між клубами вже досягнуто усної домовленості про трансфер.
Сам Зінченко продовжує обговорювати з "гармашами" умови особистого контракту.
У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.
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28 червня повідомлялось, що Зінченко може перейти з "Манчестер Сіті" до "Челсі".
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