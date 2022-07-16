Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, "Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка. Лондонці заплатять за українського гравці 30 млн фунтів (35 млн євро). Між клубами вже досягнуто усної домовленості про трансфер.

Сам Зінченко продовжує обговорювати з "гармашами" умови особистого контракту.

У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.

28 червня повідомлялось, що Зінченко може перейти з "Манчестер Сіті" до "Челсі".

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