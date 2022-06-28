Зінченко може перейти до "Челсі", - Daily Mail
Український футболіст Олександр Зінченко може перейти з "Манчестер Сіті" до "Челсі"
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, "Челсі" розглядає можливість трансферу одразу трьох футболістів "Манчестер Сіті" - Рахіма Стерлінга, Натана Аке та Олександра Зінченка.
Головний тренер лондонського клубу Томас Тухель вже провів розмови з усіма трьома потенційними новачками. Проте, ймовірність переходу одразу всіх цих футболістів до "Челсі" малоймовірний, оскільки "Манчестер Сіті" не хоче настільки підсилювати свого головного конкурента у боротьбі за титул.
Манчестерці погодилися розглядати пропозиції стосовно Олександра Зінченка після того, як домовилися про перехід з "Брайтона" іспанця Марка Кукурельї, який конкуруватиме з українцем за місце на лівому фланзі оборони.
Крім "Челсі", інтерес до Зінченка також виявляють "Евертон" та "Вест Гем".
У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Зінченко вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Його контракт з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.
- 26 червня стало відомо, що "Манчестер Сіті" домовився з "Брайтоном" про трансфер Марка Кукурельї.
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