"Ман Сіті" купує футболіста, який може зруйнувати кар'єру для Зінченка

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, Кукурелья фактично знаходиться в кроці від трансферу у "Ман Сіті". Футболіст ще в кінці травня узгодив умови особистого контракту з "містянами", а тепер на фінальній стадії переговори клубів.

Потенційний трансфер іспанця раніше оцінювався у 35-55 млн євро. Минулого літа його купили у "Гетафе" за 18 млн. 23-річний Кукурелья також відомий грою за "Барселону".

У поточному сезоні на рахунку Марка Кукурельї 1 гол та 1 асист в 35 матчах АПЛ. У "Ман Сіті" на лівому фланзі оборони грають Жоау Канселу та українець Олександр Зінченко.

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