"Ман Сіті" купує футболіста, який може зруйнувати кар'єру для Зінченка
Англійські "Манчестер Сіті" та "Брайтон" близькі до оформлення трансферу лівого захисника Марка Кукурельї
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією журналіста, Кукурелья фактично знаходиться в кроці від трансферу у "Ман Сіті". Футболіст ще в кінці травня узгодив умови особистого контракту з "містянами", а тепер на фінальній стадії переговори клубів.
Потенційний трансфер іспанця раніше оцінювався у 35-55 млн євро. Минулого літа його купили у "Гетафе" за 18 млн. 23-річний Кукурелья також відомий грою за "Барселону".
У поточному сезоні на рахунку Марка Кукурельї 1 гол та 1 асист в 35 матчах АПЛ. У "Ман Сіті" на лівому фланзі оборони грають Жоау Канселу та українець Олександр Зінченко.
- 15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
- "Ман Сіті" не проти продати Олександра Зінченка, якщо отримає солідну пропозицію.
- Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко готовий розглянути пропозиції від інших клубів, якщо йому запропонують місце в півзахисті.
- 12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
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