Зінченко близький до трансферу в "Барселону"

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, основним кандидатом на позицію лівого захисника є гравець "Челсі" Маркос Алонсо. У клубі розраховують, що лондонці відпустить його без особливих проблем, але як кандидатуру розглядають Зінченка.

Українця порекомендував колишній гравець "Манчестер Сіті" Ферран Торрес, який зараз виступає за "Барселону". В іспанському топ-клубі з особливим інтересом ставляться до кандидатури Олександра Зінченка.

Українським футболістом цікавляться англійські "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Вест Гем" і "Вулвергемптон". Також є інтерес з Італії. Мова йде про "Наполі" та "Інтер".

Портал Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро. У цьому сезоні Олександр Зінченко став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. На рахунку 25-річного універсала 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.