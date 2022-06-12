Зінченко близький до трансферу в "Барселону"
Іспанська "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, основним кандидатом на позицію лівого захисника є гравець "Челсі" Маркос Алонсо. У клубі розраховують, що лондонці відпустить його без особливих проблем, але як кандидатуру розглядають Зінченка.
Українця порекомендував колишній гравець "Манчестер Сіті" Ферран Торрес, який зараз виступає за "Барселону". В іспанському топ-клубі з особливим інтересом ставляться до кандидатури Олександра Зінченка.
Українським футболістом цікавляться англійські "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Вест Гем" і "Вулвергемптон". Також є інтерес з Італії. Мова йде про "Наполі" та "Інтер".
Портал Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро. У цьому сезоні Олександр Зінченко став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. На рахунку 25-річного універсала 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.
У "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко грає на позиції лівого захисника.
Контракт Зінченка зі "Сіті" чинний ще два роки.
- 15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
- "Ман Сіті" не проти продати Олександра Зінченка, якщо отримає солідну пропозицію.
- Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко готовий розглянути пропозиції від інших клубів, якщо йому запропонують місце в півзахисті.
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