"Ман Сіті" вирішив для конкуренції Зінченку купити ексфутболіста "Барселони"

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, позицію лівого захисника у "Манчестер Сіті" вважають проблемною. Для підсилення Хосеп Гвардіола обрав футболіста "Брайтона" Марка Кукурелью.

Потенційний трансфер іспанця оцінюється у близько 35 млн євро. Минулого літа його купили у "Гетафе" за 18 млн. 23-річний Кукурелья також відомий грою за "Барселону".

У поточному сезоні на рахунку Марка Кукурельї 1 гол та 1 асист в 34 матчах АПЛ. У "Ман Сіті" на лівому фланзі оборони грають Жоау Канселу та українець Олександр Зінченко.

15 травня лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у Лондоні "Вест Гем" у 37-му турі Прем'єр-ліги.

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