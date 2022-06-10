Стала відома причина, чому Зінченко готовий піти з "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє 90min.com.

За інформацією джерела, Зінченко щасливий у "Манчестер Сіті", але він хотів би грати частіше і у центрі півзахисту, на своїй рідній позиції, на якій він виступає у збірній України.

Українським футболістом цікавляться англійські "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Вест Гем" і "Вулвергемптон". Також є інтерес з Італії. Мова йде про "Наполі" та "Інтер".

Портал Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро. У цьому сезоні Олександр Зінченко став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. На рахунку 25-річного універсала 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.