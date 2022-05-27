"Манчестер Сіті" готовий продати Зінченка, але хоче солідні гроші

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Сем Дін.

За інформацією джерела, у послугах Зінченка зацікавлений лондонський "Арсенал". Українця хоче бачити в своїй команді Мікель Артета. "Манчестер Сіті" не проти трансферу, але хоче отримати солідну компенсацію

Портал Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро. У цьому сезоні Олександр Зінченко став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. На рахунку 25-річного універсала 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.

Контракт Зінченка зі "Сіті" чинний ще два роки.

15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.

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