"Манчестер Сіті" готовий продати Зінченка, але хоче солідні гроші
Англійський "Манчестер Сіті" не проти продати Олександра Зінченка, якщо отримає солідну пропозицію
Про це повідомляє журналіст The Telegraph Сем Дін.
За інформацією джерела, у послугах Зінченка зацікавлений лондонський "Арсенал". Українця хоче бачити в своїй команді Мікель Артета. "Манчестер Сіті" не проти трансферу, але хоче отримати солідну компенсацію
Портал Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро. У цьому сезоні Олександр Зінченко став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. На рахунку 25-річного універсала 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.
Контракт Зінченка зі "Сіті" чинний ще два роки.
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15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
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