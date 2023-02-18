Зінченко забив перший в кар'єрі гол за "Арсенал" та в АПЛ
Український футболіст Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Арсенал" у матчі чемпіонату Англії проти "Астон Вілли"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко відзначився голом на 61-й хвилині матчу 24 туру прем'єр-ліги проти "Астон Вілли" та зробив рахунок 2:2.
Для українського футболіста цей гол став першим у складі "Арсеналу", до якого він перейшов з "Манчестер Сіті" влітку 2022 року. Крім того, для Зінченка цей м'яч виявився першим за весь час виступів у англійській прем'єр-лізі.
В першому таймі "Астон Віллу" вивів вперед Оллі Воткінс. Букайо Сака зрівняв рахунок, однак бірмінгемці пішли на перерву з перевагою в рахунку завдяки точному удару Феліппе Коутінью.
Перемогу "Арсеналу" у компенсований час приніс автогол голкіпера бірмінгемців Емільяно Мартінеса, який переправив м'яч у сітку після удару Жоржиньо.
Остаточний рахунок встановив Габріел Мартінеллі.
"Арсенал" переміг "Астон Віллу" 4:2, набрав 54 очка та повернуся на перше місце в турнірній таблиці. Лондонці на 3 пункти випереджають "Манчестер Сіті". "Астон Вілла" з 28 балами йде 11-ю.
Чемпіонат Англії
24-й тур
18 лютого
"Астон Вілла" - "Арсенал" 2:4
Голи: Воткінс, 5, Коутінью, 31 - Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес (авт.), 90+3, Мартінеллі, 90+8
- 15 лютого "Арсенал" програв "Манчестер Сіті" та втратив лідерство в чемпіонаті Англії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе