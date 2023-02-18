Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко відзначився голом на 61-й хвилині матчу 24 туру прем'єр-ліги проти "Астон Вілли" та зробив рахунок 2:2.

Для українського футболіста цей гол став першим у складі "Арсеналу", до якого він перейшов з "Манчестер Сіті" влітку 2022 року. Крім того, для Зінченка цей м'яч виявився першим за весь час виступів у англійській прем'єр-лізі.

В першому таймі "Астон Віллу" вивів вперед Оллі Воткінс. Букайо Сака зрівняв рахунок, однак бірмінгемці пішли на перерву з перевагою в рахунку завдяки точному удару Феліппе Коутінью.

Перемогу "Арсеналу" у компенсований час приніс автогол голкіпера бірмінгемців Емільяно Мартінеса, який переправив м'яч у сітку після удару Жоржиньо.

Остаточний рахунок встановив Габріел Мартінеллі.

"Арсенал" переміг "Астон Віллу" 4:2, набрав 54 очка та повернуся на перше місце в турнірній таблиці. Лондонці на 3 пункти випереджають "Манчестер Сіті". "Астон Вілла" з 28 балами йде 11-ю.

Чемпіонат Англії

24-й тур

18 лютого

"Астон Вілла" - "Арсенал" 2:4

Голи: Воткінс, 5, Коутінью, 31 - Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес (авт.), 90+3, Мартінеллі, 90+8