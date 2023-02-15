Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Лондоні закінчився поразкою "Арсеналу" з рахунком 1:3. За "Манчестер Сіті" забили Кевін Де Брюйне, Джек Гріліш та Ерлінг Холанд.

За "Арсенал" єдиним голом відзначився Букайо Сака, який на 42-й хвилині реалізував пенальті, і зробив рахунок 1:1.

Перед цією грою "Арсенал" мав 51 очок та очолював турнірну таблицю. "Манчестер Сіті", який провів на гру більше за лондонців, тепер має таку саму кількість набраних пунктів - команди ділять перше-друге місце.

За "Арсенал" виступає український футболіст Олександр Зінченко, який перейшов до складу "гармашів" влітку 2022 року із "Манчестер Сіті".

У сьогоднішньому матчі Зінченко провів всі 90 хвилин. Загалом на рахунку українця 19 матчів та 1 результативна передача в цьому сезоні.

Чемпіонат Англії

12-й тур (Перенесений матч)

15 лютого

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" 1:3

Голи: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Гріліш, 72, Холанд, 82