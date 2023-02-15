"Арсенал" Зінченка програв "Ман Сіті" у надважливому матчі за чемпіонство АПЛ
У перенесеному матчі 12-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" впевнено переміг лондонський "Арсенал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Лондоні закінчився поразкою "Арсеналу" з рахунком 1:3. За "Манчестер Сіті" забили Кевін Де Брюйне, Джек Гріліш та Ерлінг Холанд.
За "Арсенал" єдиним голом відзначився Букайо Сака, який на 42-й хвилині реалізував пенальті, і зробив рахунок 1:1.
Перед цією грою "Арсенал" мав 51 очок та очолював турнірну таблицю. "Манчестер Сіті", який провів на гру більше за лондонців, тепер має таку саму кількість набраних пунктів - команди ділять перше-друге місце.
За "Арсенал" виступає український футболіст Олександр Зінченко, який перейшов до складу "гармашів" влітку 2022 року із "Манчестер Сіті".
У сьогоднішньому матчі Зінченко провів всі 90 хвилин. Загалом на рахунку українця 19 матчів та 1 результативна передача в цьому сезоні.
Чемпіонат Англії
12-й тур (Перенесений матч)
15 лютого
"Арсенал" - "Манчестер Сіті" 1:3
Голи: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Гріліш, 72, Холанд, 82
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