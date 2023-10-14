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Зірка фільмів про Бетмена 90-річний Майкл Кейн сказав, що нарешті "пішов на пенсію"

14 жовтня, 2023 субота
17:40
Культура Майкл Кейн

Один з найвідоміших британських акторів Майкл Кейн, який знявся у понад 100 фільмах, заявив про завершення кар'єри: піти на пенсію спонукала ймовірність того, що йому пропонуватимуть менше ролей

Про це актор повідомив у інтерв'ю програмі "Сьогодні" на BBC Radio 4. 

Він зазначив, що прийняв рішення про завершення кар'єри після прем'єри свого останнього фільму "Великий утікач". У ньому Кейн зіграв Берні Джордана,  89-річного реального британського ветерана Королівського флоту Другої світової війни, який потрапив у заголовки газет у 2014 році, коли втік з будинку для людей похилого віку, щоб відвідати святкування річниці дня висадки союзників у Франції. Роботу актора у стрічці високо оцінили критики. 

"Я постійно кажу, що збираюся піти на пенсію. Що ж, тепер я пішов. Я подумав, що у мене є фільм, де я зіграв головну роль і отримав неймовірні відгуки... Що я можу зробити, щоб перевершити це?" - сказав він.

Кейн зазначив, що і раніше повідомляв про наміри піти на пенсію, проте щоразу піддавався спокусі повернутися. Зараз же він вважає, що велика ймовірність того, що у похилому віці йому пропонуватимуть менше ролей, у тому числі головних. 

"Єдині ролі, які я можу отримати зараз, - це ролі 90-річних чоловіків. Або, можливо, 85-річних. А вони не будуть грати головні ролі. Ви не покличете головним актором 90-річного чоловіка, у вас будуть молоді красиві хлопці та дівчата. Тож я подумав, що можу піти з усім цим", - розповів він. 

Актор зазначив, що тричі відмовлявся братись за свій останній фільм, оскільки вже вважав себе пенсіонером. Після нього він отримував ще одну пропозицію, проте, коли побачив, що мав у 99-сторінковому сценарії лише 15 сторінок з його репліками - відмовився. 

На запитання, як він ставиться до старості, актор відповів: "Я все ще хапаюся за кожну секунду, хоча мені 90".

Довідково. Сер Моріс Джозеф Міклвайт відоміший за акторським псевдонімом як Майкл Кейн -  один з найпопулярніших британських акторів. Він двічі отримував "Оскар" - у 1987 та 2000 роках, тричі - "Золотий глобус" (1984, 1989, 1999). 

Серед його фільмографії, стрічки про Бетмена Крістофера Нолана, у яких він зіграв дворецького помістя Вейнів Альфреда. Також Кейн знявся у фільмах "Початок", двох частинах "Ілюзії обману", "Інтерстелларі", "Тенеті" і не тільки. 

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