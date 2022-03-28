Зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність
Зібрані кошти надіслані притулкам для тварин та зоопарку в Миколаєві
Про це йдеться на сторінці кота Степана в Instagram, передає "Espreso.TV".
"Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївський зоопарк. Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!" – написав блогер.
Довідково. Кіт Степан – кіт з України, що отримав світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйони підписників у тік-ток та інстаграмі. Народився у 2008. Корінний харків'янин. Власниця Степана Ганна знайшла його маленьким кошеням.
- Нагадаємо, від 26 березня українські біженці в Польщі зможуть отримати по 500 злотих на місяць
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе