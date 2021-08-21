Зірка "Вікінгів": Ukraine is My Motherland
Американська кіноакторка українського походження Кетрін Винник присвятила допис в інстаграмі двом українським святам - Дню державного прапора (23 серпня) та Дню Незалежності (24 серпня)
Про це передає Еспресо.TV.
"Ukraine is My Motherland", - написала вона у себе на сторінці великими літерами на тлі світлини з величезним синьо-жовтим прапором.
Загальносвітове ім'я Винник, ак акторці, принесла головна жіноча роль (Лаґерта) в серіалі "Вікінги".
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Як розповідала Кетрін, вона зростала з любов'ю та повагою до України та всього українського, змалечку займалася в Пласті.
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