Зірка "Вікінгів": Ukraine is My Motherland

Про це передає Еспресо.TV.



"Ukraine is My Motherland", - написала вона у себе на сторінці великими літерами на тлі світлини з величезним синьо-жовтим прапором.







Загальносвітове ім'я Винник, ак акторці, принесла головна жіноча роль (Лаґерта) в серіалі "Вікінги".



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Як розповідала Кетрін, вона зростала з любов'ю та повагою до України та всього українського, змалечку займалася в Пласті.





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