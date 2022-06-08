Зірковий реслер Джон Сіна зустрівся з особливим фанатом, біженцем з Маріуполя

Про це повідомило британське видання The Daily Mail.

19-річний Міша Рогожин є фанатом Джона Сіни і мав багато плакатів з реслером в маріупольській квартирі, поки російські війська не розбомбили будинок.

Мама хлопця розповідає, що допомагала синові пережити переїзд з України, надихаючи його розповідями, нібито наприкінці подорожі Міша може зустріти суперзірку реслінгу. Тому хлопець засмутився, коли прибув до Нідерландів у травні й не зустрів там свого кумира.

Сіна прочитав про Рогожина у статті The Wall Street Journal, яка досліджувала вплив війни на людей з обмеженими можливостями, і вирушив до Гейзена в Нідерландах, аби зустрітися з українськими біженцями.

"Я мав три вихідні дні якраз тоді, коли прочитав історію Міші та його мами. Я був від них за годину льоту, тому вирішив: їдемо і проведемо вечір за грою в конструктор та поїданням торта. Це – особливий вечір, бо йдеться про особливих нових друзів, із якими мені вдалося познайомитися", – каже спортсмен.

Сіна відвідав Рогожиних у центрі для біженців поблизу Амстердама, де тимчасово перебуває родина. Він подарував Міші пояс чемпіона WWE та сувеніри зі своєю символікою. Крім того реслер висловив захоплення мужністю та наполегливістю Міші і його мами, що дозволила не втратити позитивних емоцій навіть у найскладніші часи.

Джон Сіна впродовж 15 років (2001-2016) виступав у професійному реслінгу, 13 разів здобував титул чемпіона WWE. Зараз Сіна перкваліфікувався в актори - знявся в фільмах "Морський піхотинець", "Хто в домі тато", "Дулітл", "Форсаж-9", "Загін самогубців-2".