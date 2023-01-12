З'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя

Про це йдеться на порталі Ради суддів України.

"Делегати ХІХ позачергового З'їзду суддів України обрали усіх 8 членів ВРП за квотою від суддівської спільноти. Останнім представником у ВРП від З'їзду суддів став Бурлаков Сергій, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування. Він є суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду", - зазначається в повідомленні.

Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. Членами Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України стали:

Алла Котелевець - суддя Харківського апеляційного суду;

Григорій Усик - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС;

Олександр Сасевич - суддя Львівського окружного адміністративного суду;

Юлія Бокова - суддя Господарського суду Донецької області;

Ольга Попікова - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Пізніше Рада суддів обрала ще трьох членів ВРП: Тетяну Бондаренко - суддю Миколаївського апеляційного суду та Олену Ковбій - суддю Херсонського окружного адміністративного суду. Також ВРП поповнить Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і працюватимуть в органі суддівського врядування найближчих чотири роки.

Разом з тим згідно з аналізом, проведеним Фундацією DEJURE, Центром протидії корупції та Автомайданом, щодо доброчесності всіх новообраних членів ВРП є сумніви.

Раніше, в грудні 2022 року, посли G7 нагадали, що реформа правосуддя - одна з ключових умов для руху України до ЄС.

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