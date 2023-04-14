Про це повідомляє видання Tagesspiegel із посиланням на документи США.

Зазначається, що секретар Ради безпеки і начальник Генштабу РФ хотіли саботувати військові дії, щоб прискорити закінчення повномасштабної війни в Україні.

План Патрушева і Герасимова полягав у тому, щоб російська армія зазнала поразки на південному напрямку. Для цього вони планували перекидання військ до Маріуполя.

У документі йдеться, що Герасимов обіцяв "навмисно програти" до 5 березня, коли Володимир Путін, ймовірно, мав розпочати курс хіміотерапії і не міг би впливати на перебіг війни. Кому саме Герасимов давав обіцянку - не уточнюється.

Tagesspiegel також зазначає, що Микола Патрушев та Валерій Герасимов вважали, що військова поразка змусить Путіна "виглядати погано" і призведе до закінчення війни.