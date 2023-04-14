Злиті документи Пентагону: Патрушев і Герасимов хотіли саботувати повномасштабну війну
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генштабу Валерій Герасимов намагалися зірвати російське вторгнення в Україну на початковому етапі. План посадовців полягав у тому, щоб російська армія зазнала поразки на південному напрямку і до 5 березня 2022 року кампанія завершилась би програшем РФ
Про це повідомляє видання Tagesspiegel із посиланням на документи США.
Зазначається, що секретар Ради безпеки і начальник Генштабу РФ хотіли саботувати військові дії, щоб прискорити закінчення повномасштабної війни в Україні.
План Патрушева і Герасимова полягав у тому, щоб російська армія зазнала поразки на південному напрямку. Для цього вони планували перекидання військ до Маріуполя.
У документі йдеться, що Герасимов обіцяв "навмисно програти" до 5 березня, коли Володимир Путін, ймовірно, мав розпочати курс хіміотерапії і не міг би впливати на перебіг війни. Кому саме Герасимов давав обіцянку - не уточнюється.
Tagesspiegel також зазначає, що Микола Патрушев та Валерій Герасимов вважали, що військова поразка змусить Путіна "виглядати погано" і призведе до закінчення війни.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе