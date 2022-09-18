"Зло лікується тільки знищенням", - Єрмак про армію Росії
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що з Росією не можна домовитися, на неї можуть вплинути тільки санкції й військова перевага
Про це він повідомив у телеграмі.
"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно. Лише санкції та військова перевага. Визнання Росії державою-спонсором тероризму, далекобійні боєприпаси для РСЗВ, паритет в озброєнні та симетрична відповідь. Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - пише Єрмак.
- Група Єрмака-Макфола пояснила можливе надання Росії статусу держави-спонсора тероризму. Для Росії це буде остаточним перетворенням у Північну Корею.
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