Про це пише "Українська правда".

Як йдеться у повідомленні, Держдеп вагається з визнанням Росії "державою-спонсором тероризму", оскільки РФ – велика ядерна держава і припинення дипломатичних стосунків з нею є геополітичним струсом, що може мати різні, зокрема непередбачувані наслідки.

"З озвучених Білих домом: це може серйозно вплинути на здатність надавати допомогу в регіонах України; це може змусити критично важливих гуманітарних експортерів відмовитися від сприяння експорту продовольства; занепокоєння щодо можливого ненавмисного покарання союзників", - пише УП.

Однак санкційна група Єрмака-Макфола зазначила, що вона з повагою ставиться до побоювань, але не поділяє їх повністю.

"Так, окупована територія України є українською, відтак навіть тимчасове перебування там російських військ не є підставою поширювати на відповідній території обмеження статусу держави-спонсора тероризму; на експорт продовольства статус вплине лише у частині угод з державою РФ... вторинні санкції є "додатковою" частиною складного "конструктору" держави-спонсора тероризму, тобто їх накладають індивідуально – однак дійсно, співпраця стане підставою; втім, це може навпаки підштовхнути "нейтральні" країни, які продовжують торгувати з РФ, зробити вибір на користь коаліції", - пише УП.

Як зазначається, існує думка, що це все одно не змусить РФ припинити війну, і навпаки підштовхне до прірви, адже агресору тоді не буде що втрачати.

"Однак, всім ризикам запобігти неможливо, то ж чи слід їх боятись? Та й важко уявити, що ж ще такого може втнути Росія, що вона ще не робила, якщо нібито підштовхнути її до "прірви самотності"? Крім того, статус "країна-спонсор тероризму" можна переглянути й анулювати, як це зробили нещодавно з Кубою", - йдеться у повідомленні.

"По-перше, це справедливо, а тому важливо для громадян України і наших найщиріших союзників. По-друге, це матиме бажані наслідки для РФ, а саме: посилення санкцій, економічну, фінансову та дипломатичну ізоляцію Росії, а відтак економічний ефект. По-третє, це посилює переговорні позиції... По-четверте, історично Росія вже десь сотню років як де факто держава-терорист, і Україна, та й весь світ, давно страждають і через це, і через небажання це визнати – тож пора закріпити діагноз "Росія-країна терорист" і встановити справедливість; І зрештою, з точки зору публічної комунікації, мало хто в світі захоче публічно підтримувати державу з логічного ряду "Північна Корея, Сирія, Іран…", - йдеться у повідомленні.

Росія з таким статусом перетвориться на вигнанця на всіх основних міжнародних майданчиках, більшість держав світу не бажатимуть мати справ з нею через ризик ускладнення відносин із США.

"Для Росії це буде остаточним перетворенням у Північну Корею, тільки велику і без чучхе (північнокорейська ідеологія, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Санкційна група Єрмака-Макфола – міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії, яку створили за ініціативи Володимира Зеленського. Її очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол. Робоча група Єрмака-Макфола напрацьовує перелік документів, стратегій та дорожніх карт, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їх ефективності.

Тільки кожний 20-й російський ракетний удар завданий по військовому об'єкту, решта 19 – влучання у житлові будинки, школи, університети та лікарні.

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