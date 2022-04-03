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Головна війна з Росією Зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось – нічого не міняє, – генерал-майор запасу СБУ
Ексклюзив

Зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось – нічого не міняє, – генерал-майор запасу СБУ

3 квітня, 2022 неділя
18:08
війна з Росією Путін і Пєсков

Віктор Ягун зауважив, що світ має справу явищем "колективний Путін", де зміна одного президента на іншого нічого не міняє

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Ягун зазначив: "Найближче оточення Путіна – це і є сам Путін. Я не підтримую наратив, що умовний Патрушев, Бортников або ще хтось може здійснити переворот. Це не стільки сам Путін, це явище "колективний Путін". І зміна прізвища Путін на Патрушева чи ще когось – нічого не міняє".

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Також він додав: "Так само, якщо в гіршу сторону не зміниться ситуація з економікою та побутовими проблемами в росії, то не варто очікувати заворушення з боку населення цього псевдодержавного утворення".

За словами Ягуна, єдина сила, яка може пробувати щось змінити та потерпає від санкцій, це російське олігархічне коло.
"Це, мабуть, єдина сила, яка умовно кажучи, "скинеться" грошима і заплатить якомусь капітану ФСО, який стоїть біля Путіна і натисне на гачок", – сказав він.

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