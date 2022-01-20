РФ, Китай та Іран проведуть спільні військові навчання в Індійському океані

Про це пише Reuters.



Посилаючись на офіційного представника ЗС Ірану у зв'язках із громадськістю Мустафи Таджолдіна, видання повідомляє, що військові навчання "Пояс морської безпеки 2022" проводитимуть на півночі Індійського океану.



Мустафа Таджолдін наголосив, що це вже треті спільні навчання Китаю, Ірану та Росії, які розпочалися у 2019 році та триватимуть надалі.



"Метою цих навчань є зміцнення безпеки та її основ у регіоні, а також розширення багатосторонньої співпраці між трьома країнами для спільної підтримки миру у всьому світі, безпеки на морі та створення морської спільноти зі спільним майбутнім", - зазначив представник ЗС Ірану.



Під час навчань військові виконуватимуть тактичні вправи з порятунку судна, що згорає, звільнення захопленого судна, а також стрільбу по повітряних цілях уночі.

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