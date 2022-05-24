"Змушувати українців скласти зброю - це тиск": очільник МЗС Литви заявив, що Україна сама визначить передумови для припинення війни

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.

"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив він.

Ландсбергіс зазначив, що це його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".

"Умови для закінчення війни мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.

Ландсбергіс вважає, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.