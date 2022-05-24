"Змушувати українців скласти зброю - це тиск": очільник МЗС Литви заявив, що Україна сама визначить передумови для припинення війни
Іноземні лідери не можуть впливати на рішення України щодо припинення війни
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.
"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив він.
Ландсбергіс зазначив, що це його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".
"Умови для закінчення війни мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.
Ландсбергіс вважає, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.
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