Знаменитий захисник Папа Гуйє завершив кар'єру футболіста
Знаменитий сенегальський захисник Папа Гуйє вирішив закінчити футбольну кар'єру
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією джерела, Папа Гуйє, ймовірно, залишиться в харківському "Металісті" і отримає посаду в менеджменті. Останній сезон він провів саме в цій команді.
37-річний Гуйє грав у чемпіонаті України з 2005 року. Захищав кольори "Металіста", "Дніпра", "Карпат", "Дніпра-1", "Волині" та "Металу". Провів в УПЛ майже 300 матчів.
У складі збірної Сенегалу футболіст провів шість матчів.
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