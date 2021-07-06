Знаменитий захисник Папа Гуйє завершив кар'єру футболіста

Про це повідомляє Meta-ratings.



За інформацією джерела, Папа Гуйє, ймовірно, залишиться в харківському "Металісті" і отримає посаду в менеджменті. Останній сезон він провів саме в цій команді.

37-річний Гуйє грав у чемпіонаті України з 2005 року. Захищав кольори "Металіста", "Дніпра", "Карпат", "Дніпра-1", "Волині" та "Металу". Провів в УПЛ майже 300 матчів.



У складі збірної Сенегалу футболіст провів шість матчів.