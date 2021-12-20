Знатимемо, де буде розташована, - Зеленський щодо заяви Білорусі про ядерну зброю
Президент Володимир Зеленський зауважив, що якщо РФ передасть Білорусі ядерну зброю, то Україна знатиме її місцезнаходження
Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Люблінського трикутника, передає РБК-Україна.
Президент додав що, Україна неодноразово чула погрози про розміщення російської ядерної зброї в різних країнах.
"І про розміщення ядерної зброї на тимчасово окупованій території Криму, а зараз ми чуємо інформацію про Білорусь. Я вважаю, що такими речами не можна грати, а для України досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії і деяких представників Білорусі. Якщо так трапиться - принаймні, ми будемо знати, де розташована частина ядерної зброї РФ", - зазначив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити ядерну зброю у випадку "загрози з боку НАТО".
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