Знатимемо, де буде розташована, - Зеленський щодо заяви Білорусі про ядерну зброю

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Люблінського трикутника, передає РБК-Україна.



Президент додав що, Україна неодноразово чула погрози про розміщення російської ядерної зброї в різних країнах.



"І про розміщення ядерної зброї на тимчасово окупованій території Криму, а зараз ми чуємо інформацію про Білорусь. Я вважаю, що такими речами не можна грати, а для України досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії і деяких представників Білорусі. Якщо так трапиться - принаймні, ми будемо знати, де розташована частина ядерної зброї РФ", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити ядерну зброю у випадку "загрози з боку НАТО".

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