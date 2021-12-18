Режим Лукашенка заявив про готовність розміщення у Білорусі ядерної зброї нібито через "загрозу НАТО"

Про це повідомляє Белта.



"Те, про що заявив Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку НАТО на території Польщі", - сказав Макей.

За словами Макея, "НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися".

Він заявив, що нібито "НАТО створює певний плацдарм проти Росії в Україні".

Раніше держсекретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович пригрозив Україні можливим "локальним конфліктом".