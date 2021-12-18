Режим Лукашенка заявив про готовність розміщення у Білорусі ядерної зброї нібито через "загрозу НАТО"
Міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусть готова розмістити ядерну зброю при "загрозі з боку НАТО"
Про це повідомляє Белта.
"Те, про що заявив Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку НАТО на території Польщі", - сказав Макей.
За словами Макея, "НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися".
Він заявив, що нібито "НАТО створює певний плацдарм проти Росії в Україні".
- Раніше держсекретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович пригрозив Україні можливим "локальним конфліктом".
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