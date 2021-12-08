Білорусь пригрозила Україні "локальним конфліктом"
Держсекретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович пригрозив Україні можливим "локальним конфліктом"
Про це пише БЕЛТА.
При цьому білоруський чиновник звинуватив Україну в проведенні військових навчань "практично на державному кордоні".
"Чомусь українське керівництво їх (навчання - ред.) вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки. Напевно, дивляться на поляків, як борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту", - сказав Вольфович.
Очільник Радбезу Білорусі також звинуватив Україну в недружньому ставленні до Білорусі.
"Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві... Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику. Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються під виглядом боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - заявив Вольфович.
- Нагадаємо, на українсько-білоруському кордоні почалась операція "Полісся" для захисту кордону від мігрантів.
- 4 грудня Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору.
- 5 грудня Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з "порушенням держкордону Білорусі в повітряному просторі".
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