Білорусь пригрозила Україні "локальним конфліктом"

Про це пише БЕЛТА.



При цьому білоруський чиновник звинуватив Україну в проведенні військових навчань "практично на державному кордоні".



"Чомусь українське керівництво їх (навчання - ред.) вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки. Напевно, дивляться на поляків, як борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту", - сказав Вольфович.



Очільник Радбезу Білорусі також звинуватив Україну в недружньому ставленні до Білорусі.



"Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві... Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику. Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються під виглядом боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - заявив Вольфович.

Нагадаємо, на українсько-білоруському кордоні почалась операція "Полісся" для захисту кордону від мігрантів.

4 грудня Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору.

5 грудня Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з "порушенням держкордону Білорусі в повітряному просторі".

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