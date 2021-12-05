Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту

Про це передає пресслужба підконтрольного режиму Лукашенка оборонного відомства країни, інформує Еспресо.TV.

"5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому була вручена нота протесту у зв'язку з порушеннями українською стороною державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі", - йдеться в повідомленні.

Там зазначено, що приводом послужило "порушення 4 грудня 2021 року державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі населеного пункту Нова Рудня".



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"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як за лінією міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - наголосили у Міноборони Білорусі.

Крім того, як додали у відомстві, "були наведені факти, що свідчать про ухилення Україною від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами Збройних Сил України".

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору.





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