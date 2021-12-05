Тихановська відреагувала на шокуючі заяви Лукашенка: Крим - це Україна, а змінювати кордони силою є неприйнятним

У нещодавньому інтерв'ю російському виданню "Росія сьогодні" Лукашенко емоційно розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, майбутнього "референдуму", а також приналежності Криму. Його висловлювання перевершили за категоричністю навіть звичну кремлівську пропаганду. Ті ж самі питання незалежна білоруська інтернетгазета Zerkalo.io, створена редакцією забороненого цензурою порталу TUT.by, задала Тихановській.



Насамперед політикиня висловилася проти втрати Білоруссю власного суверенітету на користь Росії.



"Є різниця між співпрацею та залежністю", - наголосила Тихановська.



"Абсолютна більшість білорусів вважають, що Білорусь має бути незалежною", - сказала вона.



Що стосується ядерної зброї, то тут її позиція теж прямо протилежна тій, яку займає Лукашенко.



"Я вже казала, що нинішньому так званому керівництву не можна довірити навіть сірники, не те що ядерну зброю", - зазначила вона.



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Також вона проти перекриття транзиту енергоносіїв до Європи. На думку Світлани Тихановської, як і у випадку зі штучно створеною офіційним Мінськом кризою з мігрантами на кордоні з Польщею та Литвою, йдеться про нову спробу шантажувати Євросоюз.



"Якщо так вони (режим Лукашенка - ред.) намагаються показати, що стабілізували ситуацію, розібралися з кризою та готові до діалогу, то, гадаю, це не найкращий шлях", - додала опозиціонерка.



Журналісти запитали у неї, чию сторону має займати Білорусь в разі військових ударів РФ по Україні на нових напрямках.



"Пріоритет для Білорусі - вирішувати свої проблеми, а не брати участь у конфліктах з іншими країнами. І наша позиція щодо України все та ж сама: силова зміна кордонів держав у 21 столітті неприйнятна. Ми засуджуємо будь-які спроби захопити чужі території, від кого б вони не виходили. Адже ми не хочемо, щоб це стало нормою, і хтось міг зазіхати на нашу землю.



Крім того, надійний партнер повинен дотримуватись своїх позицій, а не торгувати ними в обмін на підтримку особистої влади. Інакше що стане наступною розмінною монетою?", - сказала Тихановська.



Кримський півострів вона, як і раніше, вважає виключно українським.



"Крим де-факто зараз контролюється Росією, але де-юре він український і має залишатися українським", - пояснила свою точку зору Світлана Тихановська.



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Відповіла вона й про те, чи потрібне Білорусі посилення ППО "для ефективного захисту від ракетного нападу" (посилення, нагадаємо, за безпосередньою участю РФ, як про це каже Лукашенка).



"Це чергова спроба відвернути увагу від реальної причини білоруської кризи. Але ми переконалися, що навіть міграційна криза не здатна змінити позицію Європи та США, не кажучи вже про самих білорусів. Ми знаємо, що колишній президент програв вибори. Єдиний, від кого тепер доводиться захищатись нашому народові, - ця людина", - пояснила Світлана Тихановська.



Виходом з тієї ситуації, яка наразі склалася у Білорусі, Тихановська й надалі вважає "нові чесні вибори".





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