"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич

Про це вона заявила в інтерв'ю мінському Euroradio, яке віднедавна через політичне переслідування стало мовити з Польщі.



Письменниця наголосила, що білоруси, дійсно, здійснили спробу відродження й під час вуличних акцій у них у свідомості "випливли і прапор, і "Живе Білорусь", однак, для формування політичної нації визволення від диктатури Лукашенка цього не достатньо.



Йдеться, нагадаємо, про заборонений до використання у сучасній білорусі "націоналістичний" біло-червоно-білий прапор або, як його називають самі білоруси, БЧБ.



"Ми справді запізніла нація, подобається це комусь чи ні. Ми дуже багато втратили часу, багато втратили найкращих людей. За ці 30 років люди стали їздити, стали бачити світ. Люди стали думати: "А хто я?"



Читайте також: Лукашенко каже білорусам як харчуватися: "Цукру насиплеш, водою побризкаєш"



Кожен із нас - накопичення роду, накопичення загальної колективної пам'яті. І тут, зрештою, це вистрілило. Інакше не було б стільки людей, не було б цього прапора. Я досі пам'ятаю той прапор, який несли дорослі та діти", - зазначила вона.



Разом з тим, продовдила Алексієвич, білорусам слід також формувати власну національну свідомість за рахунок вивчення минулого через книги та архіви, інакше влада й надалі експлуатуватиме "селянську психологію", яку "вивчив" Олександр Лукашенко.



"Нам, на жаль, нема на що спертися. А якщо і є на що, то воно десь заховано в архівах, у книгах, які народ не читає. 30 років ми цього не робили, більшість людей жила - і їх це не займало. Тому всьому треба час, всьому треба вчитися", - підсумувала Світлана Алексієвич.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb