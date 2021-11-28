Чекати доки Лукашенко сам піде не варто. Треба знову виходити на вулиці й захоплювати адмінбудівлі, - білоруський політолог

Так вважає білоруський опозиційний політичний оглядача Дмитро Болкунець, що наразі перебуває на території Євросоюзу. Розмову з ним один з популярних у Білорусі відеоблогів виклав на YouTube.



"Мені здається, що окрім зовнішнього тиску зовнішнього санкційного, яким у т.ч. займається штаб Тихановської, потрібно робити все можливе, щоб провокувати Лукашенка на помилки і примушувати його, щонайменше, до звільнення ув'язнених. Це природно. А головна мета - домогтися нових виборів", - наголосив він.



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"Досягти цього може лише консолідована позиція білоруського суспільства, яке не сидячи на дивані думатиме, що хтось за них що-небудь вирішить, а самостійними діями, своєю конкретною позицією досягатиме цих цілей", - зазначив Дмитро Болкунець.



Отже, вважає він, білоруси мають знову вийти на вулиці й захопити у Мінську "принаймні одну" адміністративну будівлю. Після цього, каже Болкунець, Лукашенко змушений буде погодитися на діалог з опозицією.



"Мирні ініціативи можуть бути безперспективними проти людини, у якої в руках зброя, вони можуть бути безглуздими", - додав Дмитро Болкунець.





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