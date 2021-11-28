Чекати доки Лукашенко сам піде не варто. Треба знову виходити на вулиці й захоплювати адмінбудівлі, - білоруський політолог
Розрахунок штабу Світлани Тихановської на виключно санкційний тиск по відношенню до режиму самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенка не можна вважати повністю виправданим
Так вважає білоруський опозиційний політичний оглядача Дмитро Болкунець, що наразі перебуває на території Євросоюзу. Розмову з ним один з популярних у Білорусі відеоблогів виклав на YouTube.
"Мені здається, що окрім зовнішнього тиску зовнішнього санкційного, яким у т.ч. займається штаб Тихановської, потрібно робити все можливе, щоб провокувати Лукашенка на помилки і примушувати його, щонайменше, до звільнення ув'язнених. Це природно. А головна мета - домогтися нових виборів", - наголосив він.
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"Досягти цього може лише консолідована позиція білоруського суспільства, яке не сидячи на дивані думатиме, що хтось за них що-небудь вирішить, а самостійними діями, своєю конкретною позицією досягатиме цих цілей", - зазначив Дмитро Болкунець.
Отже, вважає він, білоруси мають знову вийти на вулиці й захопити у Мінську "принаймні одну" адміністративну будівлю. Після цього, каже Болкунець, Лукашенко змушений буде погодитися на діалог з опозицією.
"Мирні ініціативи можуть бути безперспективними проти людини, у якої в руках зброя, вони можуть бути безглуздими", - додав Дмитро Болкунець.
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