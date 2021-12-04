Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору

Про це заявив Державний прикордонний комітет Білорусі, повідомляє Українська правда.

Білоруські прикордонники заявили, що український Мі-8, нібито, порушив державний кордон, та залетів на територію республіки на глибину 1 км в районі пункту пропуску "Нова Рудня".

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував факт порушення.

"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - сказав Демченко.

Він нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація та безпілотники, але підкреслив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.