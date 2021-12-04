Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору
Прикордонний комітет Білорусі заявив, що український військовий вертоліт Мі-8 порушив кордон
Про це заявив Державний прикордонний комітет Білорусі, повідомляє Українська правда.
Білоруські прикордонники заявили, що український Мі-8, нібито, порушив державний кордон, та залетів на територію республіки на глибину 1 км в районі пункту пропуску "Нова Рудня".
Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував факт порушення.
"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - сказав Демченко.
Він нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація та безпілотники, але підкреслив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.
- Нагадаємо, на українсько-білоруському кордоні почалась операція "Полісся" для захисту кордону від мігрантів.
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