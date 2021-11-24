ДПСУ: В Україні розпочато спецоперацію для посилення охорони кордону з Білоруссю

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.



Операція передбачає подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону для недопущення міграційної кризи та протидії незаконній діяльності.



Координує операцію ДПСУ, також у ній беруть участь Нацгвардія, Нацполіція, ЗСУ.



За словами першого заступника голови Держприкордонслужби Володимира Нікіфоренка, на сьогодні на кордоні з Білоруссю є загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення мігрантів до України.



"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції й опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - пояснив він.



Головним завданням спецоперації "Полісся" Володимир Нікіфоренко назвав не допущеня перетину нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

Для керування операцією організовано роботу Міжвідомчих координаційних штабів, утворено координаційні групи управління.

Також будуть збільшені прикордонні наряди з одночасним нарощуванням сил на можливих напрямках спроб прориву незаконних мігрантів.

Для патрулювання й моніторингу кордону використовуватимуть авіацію, безпілотники, технічні засоби спостереження.

23 листопада повідомляли, що в Україні запрацював штаб для координації дій щодо захисту кордону.

Крім того, посилять прикордонний режим уздовж кордону з Білоруссю, виставлять контрольні пости на дорогах, перевірятимуть транспортні станції.

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