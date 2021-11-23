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ДСНС: В Україні запрацював штаб для координації дій щодо захисту кордону

23 листопада, 2021 вiвторок
10:09
Суспільство

В Україні запрацював міжвідомчий штаб для координації дій силових органів щодо захисту державного кордону

Про це заявили в Державній прикордонній службі (ДПСУ).

"В Україні розпочав роботу міжвідомчий штаб, який координуватиме взаємодію суб'єктів, залучених до посилення та захисту українського кордону. Новоутворений штаб націлений на протидію можливій міграційній кризі на кордоні", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника голови ДПСУ Володимира Нікіфоренка, створення штабу передбачене рішенням Кабміну.

Очільник ДПСУ зазначив, що штаб буде забезпечувати координацію діяльності всіх залучених до посилення охорони та захисту кордону органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів ігромадських об’єднань. Також будуть створені регіональні координаційні штаби.

Нікіфоренко наголосив, що міністерства та органи виконавчої влади мають організувати заходи об’єднаної підготовки складових сектору безпеки й оборони у взаємодії з органами місцевого самоврядування для забезпечення готовності до дій із посилення охорони та захисту державного кордону України.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк додав, що присутні повинні максимально ефективно використати час для узгодження між собою всі необхідних дій.

"Як показує ситуація, тактика дій пов’язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС є неоднозначною, кожен день щось змінюється", - пояснив він.

Демедюк зазначив, що в разі гострої необхідності виконання окремих завдань для реагування на ситуації, що безпосередньо виникатимуть на кордоні, штаб повинен негайно виносити пропозиції для розгляду урядом чи Верховною Радою України.

Штаб складається зі співробітників Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ДМС, Міністерства закордонних справ (МЗС), Міноборони, Мін'юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, СЗР, командування Збройних сил та Служби безпеки.

Також у його роботі візьме участь уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Ми, безумовно, слідкували за розвитком ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, робили свої висновки і вже напрацювали необхідні матеріали, як дотриматися в таких умовах перш за все прав наших громадян, які мешкають на територіях прикордоння, та прав військовослужбовців. Ми надамо всі наші роз’яснювальні матеріали", - сказала вона й пообіцяла провести нараду з напрацювання рекомендацій щодо дотримання прав мігрантів на території України.

До робочої групи уповноваженої ВРУ з прав людини будуть долучені всі регіональні представники в тих областях, де може загостритися питання незаконної міграції.

Працівники штабу також забезпечуватимуть аналіз, узагальнення й обмін інформацією, підготовку пропозицій і рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із урегулюванням проблемних питань забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону. У разі необхідності вони можуть співпрацювати з іноземними й міжнародними організаціями.

  • 19 листопада очільник МВС повідомив, що в Україні створили Міжвідомчий координаційний штаб і визначать його склад.

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ДПСУ
Людмила Денісова
кордон
мігранти
Штаб
Сергій Демедюк
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